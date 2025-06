Immobilien

Vermieter-Mieter-Verhältnis: Wie Sie Streit vermeiden

Eine aktuelle Befragung vom Wissens- und Plattformunternehmen AktivBo zur Mieterzufriedenheit in Deutschland zeigt, dass die Mehrheit an Mietern mit ihren Vermietern zufrieden sind. Die Beziehung zwischen Mieter und Vermieter ist, insbesondere im aktuell so angespannten Mietmarkt, eine delikate Angelegenheiten: Streitigkeiten können den Haussegen im wahrsten Sinne des Wortes schief hängen lassen. Wie man, sowohl von Vermieter- als auch Mieterseite, den Frieden hält, plus Tipps und Tricks für perfekte Mietharmonie gibt es hier.