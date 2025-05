Politik

Ukraine-Gespräche in Istanbul: Nach neuem Sanktionspaket der EU - Putin kommt nicht

Russlands Präsident Putin bleibt selbst den Friedensgesprächen in Istanbul fern. Was steckt hinter Putins demonstrativem Fernbleiben? Ein geopolitisches Signal mit weitreichenden Folgen – auch für Deutschland. Was wird jetzt aus der „Koalition der Willigen“?