Matthew Hiller arbeitet in einem Aquarium in Honolulu auf Hawaii, wo er für den Geschenkeladen zuständig ist. Neben seiner Arbeit hat er ein profitables Geschäft geschaffen, indem er Aufkleber an Tesla-Besitzer verkauft hat, die nicht mit Tesla-Chef Elon Musk in Verbindung gebracht werden wollen. (Foto: dpa) Foto: Boris Roessler