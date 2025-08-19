Immobilien

Baufinanzierung mit Depot: Sinnvoll oder nicht?

Wer ein Depot besitzt und eine Immobilie finanzieren will, steht oft vor einer Entscheidung: verkaufen oder behalten? Dabei gibt es auch andere Wege, ein Wertpapierdepot sinnvoll in die Baufinanzierung einzubinden. Doch welche Optionen sind sinnvoll – und wo lauern Risiken?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
19.08.2025 12:27
Lesezeit: 3 min
Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..
Baufinanzierung mit Depot: Sinnvoll oder nicht?
Zur Baufinanzierung können Sie Ihr Wertpapierdepot verkaufen - doch ist das sinnvoll? (Foto: pixabay.com/JHertle)

Im Folgenden:

  • Wie lässt sich ein Depot in die Baufinanzierung einbinden, ohne es zu verkaufen?
  • Was spricht für eine Verpfändung statt Auflösung eines Depots?
  • Wann erkennen Banken den Depotwert nur teilweise an?

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  •  

    6 Monate Zugriff für nur 3,49 EUR/Monat

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

    • Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

    X

    DWN Telegramm

    Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.
    E-mail: *

    Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und erkläre mich einverstanden.
    Ich habe die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

    Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

    Umwelthilfe: Spitzenpolitiker bleiben beim Dienstwagen Klimasünder
    DWN
    Politik
    Politik Umwelthilfe: Spitzenpolitiker bleiben beim Dienstwagen Klimasünder
    19.08.2025

    rotz ambitionierter Klimaziele setzen viele Spitzenpolitiker nach Einschätzung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) weiterhin auf...

    Baufinanzierung mit Depot: Sinnvoll oder nicht?
    DWN
    Immobilien
    Immobilien Baufinanzierung mit Depot: Sinnvoll oder nicht?
    19.08.2025

    Wer ein Depot besitzt und eine Immobilie finanzieren will, steht oft vor einer Entscheidung: verkaufen oder behalten? Dabei gibt es auch...

    Mehr Waren in die USA, weniger Klarheit: EU und Trump streiten über Zölle
    DWN
    Wirtschaft
    Wirtschaft Mehr Waren in die USA, weniger Klarheit: EU und Trump streiten über Zölle
    19.08.2025

    Die EU exportiert so viele Waren wie nie zuvor in die USA – doch statt Klarheit herrscht Zollchaos. Brüssel und Washington verkünden...

    Merz zum Gipfel für die Ukraine: „Erwartungen übertroffen“
    DWN
    Politik
    Politik Merz zum Gipfel für die Ukraine: „Erwartungen übertroffen“
    19.08.2025

    Bundeskanzler Friedrich Merz zieht nach dem Ukraine-Gipfel im Weißen Haus in Washington eine positive Bilanz. Laut Merz wurden seine...

    100 Milliarden für US-Waffen: Europas Preis für Trumps „Garantien“
    DWN
    Politik
    Politik 100 Milliarden für US-Waffen: Europas Preis für Trumps „Garantien“
    19.08.2025

    Donald Trump erklärt, dass Europa die Sicherheitsgarantien für die Ukraine finanzieren müsse, während die USA nur koordinieren....

    Intel-Aktie legt zu: US-Regierung und Softbank steigen mit Milliarden-Investment beim Chiphersteller ein
    DWN
    Finanzen
    Finanzen Intel-Aktie legt zu: US-Regierung und Softbank steigen mit Milliarden-Investment beim Chiphersteller ein
    19.08.2025

    Die Intel-Aktie ist am Dienstag nach oben geklettert. Die Anleger reagieren positiv auf den milliardenschweren Einstieg der US-Regierung....

    Chinas E-Autos trotzen EU-Zöllen – und könnten Europa günstiger machen
    DWN
    Wirtschaft
    Wirtschaft Chinas E-Autos trotzen EU-Zöllen – und könnten Europa günstiger machen
    19.08.2025

    Trotz Strafzöllen bleiben Elektroautos aus China für Europa ein Preisschreck. Eine aktuelle Studie zeigt: Dank massiver Kostenvorteile...

    Wadephul verlangt deutsches Engagement über Worte hinaus
    DWN
    Politik
    Politik Wadephul verlangt deutsches Engagement über Worte hinaus
    19.08.2025

    Außenminister Johann Wadephul (CDU) hat betont, dass Deutschland bei den geplanten Sicherheitsgarantien für die Ukraine mehr als nur...