Panorama

RTL: Sky-Übernahme bringt Bewegung in den Markt – RTL-Aktie hebt ab

Die Medienlandschaft in Deutschland steht vor einer überraschenden Wende: RTL greift nach einem prominenten Konkurrenten. Die Sky-Übernahme könnte den Markt für Bewegtbild neu sortieren. Doch was bedeutet das für Zuschauer, Anbieter – und den Wettbewerb in Europa? Den Anlegern scheint der Deal zu gefallen, die RTL-Aktie hebt im frühen Freitagshandel ab.