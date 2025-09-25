Wirtschaft

Deutschland erwacht: Bautätigkeit explodiert, während China an der Börse jubelt

Deutschland überrascht mit einem Anstieg der Baugenehmigungen um 32 Prozent – die erste echte Belebung nach Jahren der Stagnation. Zeitgleich startet China trotz schwacher Wirtschaftsdaten eine Börsenhausse. Droht hier eine neue globale Verschiebung oder gar ein Wendepunkt für die deutsche Wirtschaft?