Unternehmen

Wegen Absatzkrise: Stellantis schließt vorübergehend Werke - auch Opel in Eisenach betroffen

Elektroautos bleiben im Lager, Werke stehen still: Wie Stellantis mit drastischen Maßnahmen auf die Absatzkrise in Europa antwortet.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
24.09.2025 13:38
Lesezeit: 1 min
Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..
Wegen Absatzkrise: Stellantis schließt vorübergehend Werke - auch Opel in Eisenach betroffen
Die Absatzkrise zwingt den Autokonzern Stellantis zu vorübergehenden Werksschließungen. (Foto: dpa) Foto: Carlos Osorio

Stellantis schließt vorübergehend Werke

Die Absatzkrise zwingt den Autokonzern Stellantis zu vorübergehenden Werksschließungen. Der Produktionsrhythmus werde in einigen Werken in Europa durch vorübergehende Schließungen angepasst, teilte Stellantis nach Medienberichten zu Produktionsunterbrechungen in Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien und Polen mit.

Diese Maßnahme ziele darauf ab, das Produktionstempo an den schwierigen Markt in Europa anzupassen und gleichzeitig Lagerbestände abzubauen, hieß es von dem Mutterkonzern von Marken wie Peugeot, Fiat, Chrysler und Opel.

Nach einem Bericht der französischen Wirtschaftszeitung Les Échos schließt das Werk Poissy in Frankreich für drei Wochen, die Opel-Fabrik in Eisenach für fünf Tage, das Werk im spanischen Saragossa sieben Tage und das im polnischen Tychy für neun Tage. Betroffen sind nach dem Bericht auch das Stellantis-Werk in Madrid mit einer Produktionsunterbrechung von 14 Tagen und das im italienischen Pomigliano mit einer Unterbrechung von 15 Tagen.

Stellantis meldete zuletzt einen Milliardenverlust

Im ersten Halbjahr hatte Stellantis einen Umsatzrückgang um 13 Prozent auf 74,3 Milliarden Euro sowie einen Rückgang der Verkäufe um 7 Prozent hinnehmen müssen. In Europa lag der Rückgang der Verkäufe bei rund 8 Prozent. Wie der Sender France Info berichtete, stockte insbesondere der Verkauf von Elektrofahrzeugen.

Mehr zum Thema
article:fokus_txt
Anzeige
DWN
Finanzen
Alternative Coins: Hier lohnt sich die Investition
Finanzen Alternative Coins: Hier lohnt sich die Investition

Bitcoin gilt seit seiner Einführung im Jahr 2009 als Vorreiter und Symbol einer neuen Ära digitaler Währungen. Doch wer sich den...

 

X

DWN Telegramm

Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

Wegen Absatzkrise: Stellantis schließt vorübergehend Werke - auch Opel in Eisenach betroffen
DWN
Unternehmen
Unternehmen Wegen Absatzkrise: Stellantis schließt vorübergehend Werke - auch Opel in Eisenach betroffen
24.09.2025

Elektroautos bleiben im Lager, Werke stehen still: Wie Stellantis mit drastischen Maßnahmen auf die Absatzkrise in Europa antwortet.

Immobilienpreise in Deutschland: Preise für Wohneigentum steigen erneut
DWN
Immobilien
Immobilien Immobilienpreise in Deutschland: Preise für Wohneigentum steigen erneut
24.09.2025

Bei den Preisen für Wohnungen und Häuser geht es weiter nach oben. In fast allen Regionen müssen Käuferinnen und Käufer im Schnitt...

KI-Wertschöpfung: Europa droht die verarmte Statistenrolle
DWN
Technologie
Technologie KI-Wertschöpfung: Europa droht die verarmte Statistenrolle
24.09.2025

Wer die KI beherrscht, beherrscht die Zukunft – und damit Macht, Wohlstand und Arbeitsplätze. Während die USA und China Milliarden...

Armutsrisiko Pflegefall: Zuzahlungen für Pflege im Heim erneut gestiegen
DWN
Politik
Politik Armutsrisiko Pflegefall: Zuzahlungen für Pflege im Heim erneut gestiegen
24.09.2025

Pflege kommt Millionen Betroffene und ihre Angehörigen in Deutschland immer teurer zu stehen: Die Kosten für die Pflegeversicherung...

Autozulieferer Kiekert meldet Insolvenz in Deutschland an
DWN
Unternehmen
Unternehmen Autozulieferer Kiekert meldet Insolvenz in Deutschland an
24.09.2025

Das auf Autoschlösser spezialisierte Unternehmen Kiekert AG im nordrhein-westfälischen Heiligenhaus ist insolvent – rund 700...

Generaldebatte im Bundestag: AfD-Chef Chrupalla fordert Ende der „Schuldenorgie“ 
DWN
Politik
Politik Generaldebatte im Bundestag: AfD-Chef Chrupalla fordert Ende der „Schuldenorgie“ 
24.09.2025

AfD-Chef Tino Chrupalla hat der Bundesregierung zum Auftakt der Generaldebatte im Bundestag die Fortsetzung einer „Schuldenorgie“...

Wasserstoffproduktion: Nachfrage geht weltweit zurück trotz Rekordinvestitionen
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Wasserstoffproduktion: Nachfrage geht weltweit zurück trotz Rekordinvestitionen
24.09.2025

Die Wasserstoffproduktion erreicht Rekordinvestitionen von 110 Milliarden Dollar. Doch ohne Nachfrage droht der Boom zu verpuffen – auch...

Immobilien: Deutsche wohnen immer größer – trotz Wohnungsmangel
DWN
Immobilien
Immobilien Immobilien: Deutsche wohnen immer größer – trotz Wohnungsmangel
24.09.2025

Der Wohnungsmangel gerade in begehrten Städten ist groß - ebenso wie die Klagen über steigende Immobilienpreise. Zugleich sind die...