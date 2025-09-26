Wirtschaft

Planwirtschaft und Clean Industrial Deal: Mini-Wachstum auf Pump - Der Untergang der deutschen Wirtschaft

Die Aufschwungshoffnungen durch angekündigte Wirtschaftsreformen der schwarz-roten Regierung sind verpufft: Unternehmer fordern in einem Brandbrief eine neue EU-Wettbewerbsagenda von Ursula von der Leyen. Warum die deutsche Schuldenpolitik und der EU Clean Industrial Deal Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft manipulieren.
Autor
Mirell Bellmann
26.09.2025 19:08
Lesezeit: 4 min
Clean Industrial Deal: Wirtschaftsverbände beklagen eine Überregulierung in der EU und zu hohe Energiekosten. Was sie der EU-Kommissionspräsidentin mit auf den Weg geben. (Foto: dpa) Foto: Philipp von Ditfurth

Im Folgenden:

  • Wie die Fiskal- und Schuldenpolitik die Wirtschaftsprognosen Deutschlands verzerrt 
  • Mini-Wachstum: Wie schlecht es um die deutsche Wirtschaft bestellt ist 
  • Welche Kernforderungen deutsche Wirtschaftsverbände an die EU stellen
  • Wie der „Clean Industrial Deal“ die Wettbewerbsfähigkeit Europas gefährdet

Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

