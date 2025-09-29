Politik

Die große Illusion: Warum Trumps Ukraine-Rhetorik eine Falle für Europa sein könnte

Donald Trump inszeniert sich als Unterstützer der Ukraine – doch hinter der neuen Rhetorik steckt offenbar ein klarer Plan: Kiew wird hingehalten, Europa zum Sündenbock gemacht.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
29.09.2025 09:57
Lesezeit: 4 min
Treffen von Trump und Selenskyj: Freundliche Gesten nach außen, stille Abkehr im Hintergrund. (Foto: dpa/AP | Evan Vucci) Foto: Evan Vucci

Im Folgenden:

  • Welche verborgene Strategie steckt hinter Trumps plötzlichem Ukraine-Unterstützungskurs?
  • Wie plant Washington, Europa zum Sündenbock in diesem Konflikt zu machen?
  • Warum könnte Trumps scheinbarer Kurswechsel nur ein Ablenkungsmanöver für seinen Rückzug sein?

