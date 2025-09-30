Wirtschaft

Oktoberfest in Zahlen: So funktioniert die Logistik hinter 400 Millionen Euro Umsatz

München wird jedes Jahr zum Schauplatz des größten Volksfestes der Welt. Das Oktoberfest ist weit mehr als ein Treffpunkt für Bierliebhaber. Hinter der traditionellen Festveranstaltung verbirgt sich ein komplexes Zusammenspiel aus Logistik, Energieversorgung und nachhaltiger Organisation, dass die Stadt und ihre Betriebe auf eine harte Probe stellt.