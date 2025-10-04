Eine junge Frau hält sich ein Papiertaschentuch vor das Gesicht (Foto: dpa).

Eine junge Frau hält sich ein Papiertaschentuch vor das Gesicht (Foto: dpa). Foto: Christina Sabrowsky

Im Folgenden:

Wie viele Menschen haben derzeit eine Atemwegsinfektion?Die Aktivität akuter Atemwegserkrankungen ist in den letzten Wochen deutlich gestiegen, wie es in einem aktuellen Bericht des Robert...

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.