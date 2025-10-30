Wirtschaft

Gen Z im Job: Moral und Motivation revolutionieren den Arbeitsmarkt

Die Generation Z verändert die Arbeitswelt spürbar. Aufstiegsmöglichkeiten und klassische Karriereleitern stehen für sie nicht mehr automatisch im Vordergrund. Stattdessen suchen junge Arbeitnehmer nach Aufgaben, die Sinn stiften, Raum für persönliche Entwicklung bieten und einen direkten Einfluss auf Projekte und Ergebnisse erlauben. Für Unternehmen bedeutet das, neue Anreize zu schaffen, die über Gehalt und Position hinausgehen, um die Motivation der Gen Z langfristig zu sichern und ihre Talente effektiv zu fördern.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
30.10.2025 12:21
Lesezeit: 3 min
Gen Z im Job: Moral und Motivation revolutionieren den Arbeitsmarkt
Gen Z hinterfragt traditionelle Karrieremodelle und langfristige Arbeitgeber-Bindungen (Foto: dpa) Foto: Annette Riedl

Im Folgenden:

  • Wie revolutioniert die Generation Z mit ihrem Streben nach Sinn statt Status den Arbeitsmarkt?
  • Warum lehnen junge Fachkräfte klassische Führungspositionen ab, obwohl sie karriereorientiert sind?
  • Welche neuen Anreize müssen Unternehmen schaffen, um Gen-Z-Talente langfristig zu binden?

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

 

X

DWN Telegramm

Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

Gen Z im Job: Moral und Motivation revolutionieren den Arbeitsmarkt
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Gen Z im Job: Moral und Motivation revolutionieren den Arbeitsmarkt
30.10.2025

Die Generation Z verändert die Arbeitswelt spürbar. Aufstiegsmöglichkeiten und klassische Karriereleitern stehen für sie nicht mehr...

Atomwaffentests USA: Trump kündigt sofortigen Beginn an
DWN
Panorama
Panorama Atomwaffentests USA: Trump kündigt sofortigen Beginn an
30.10.2025

US-Präsident Donald Trump sorgt weltweit für Aufsehen: Er kündigt neue Atomwaffentests an, obwohl ein jahrzehntelanges Moratorium galt....

VW-Aktie: Porsche reißt VW-Konzern in die roten Zahlen
DWN
Unternehmen
Unternehmen VW-Aktie: Porsche reißt VW-Konzern in die roten Zahlen
30.10.2025

Ein Milliardenverlust erschüttert Volkswagen: Weil Porsche schwächelt, rutscht der Konzern tief ins Minus. Das gefällt den Anlegern gar...

EU vertagt Entscheidung über Nutzung eingefrorener russischer Gelder für die Ukraine
DWN
Politik
Politik EU vertagt Entscheidung über Nutzung eingefrorener russischer Gelder für die Ukraine
30.10.2025

Die EU wollte Russlands eingefrorene Vermögenswerte in eine gigantische Kreditlinie für die Ukraine umwandeln, doch Belgien zieht die...

Flaute hält an: Deutsche Wirtschaft stagniert im Sommer
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Flaute hält an: Deutsche Wirtschaft stagniert im Sommer
30.10.2025

Die deutsche Wirtschaft steckt seit langem in der Krise. Auch das dritte Quartal hat nicht die erhoffte Trendwende gebracht. Volkswirte...

Der Arbeitsmarkt stagniert, sehr schwache Herbstbelebung
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Der Arbeitsmarkt stagniert, sehr schwache Herbstbelebung
30.10.2025

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland sinkt im Oktober leicht, doch der Rückgang fällt schwach aus. Trotz abnehmender Arbeitslosigkeit...

Alphabet-Aktie: Google-Mutter steigert Gewinn um ein Drittel trotz EU-Strafe
DWN
Unternehmen
Unternehmen Alphabet-Aktie: Google-Mutter steigert Gewinn um ein Drittel trotz EU-Strafe
30.10.2025

Die EU-Kommission verhängte eine Strafe von fast drei Milliarden Euro gegen Google. Der Internetkonzern verkraftete die Belastung...

Mini-Reaktoren für Tech-Konzerne: Atomenergie als Schlüssel für KI
DWN
Technologie
Technologie Mini-Reaktoren für Tech-Konzerne: Atomenergie als Schlüssel für KI
30.10.2025

Die USA wollen Atomkraft neu entfesseln – 80 Milliarden Dollar fließen in Reaktoren, die KI-Anwendungen antreiben sollen. Google und...