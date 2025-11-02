Politik

Abhängigkeit von US-Technologie: Welche Herausforderungen Europa jetzt meistern muss

Technologie und digitale Souveränität stehen im transatlantischen Verhältnis zunehmend im Fokus. Europa nutzt US-amerikanische Systeme, deren Verfügbarkeit von politischen Entscheidungen in den USA abhängt. Die Ereignisse am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zeigen, wie sehr dies europäische Institutionen und Unternehmen beeinflussen kann.