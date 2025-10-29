Politik

Science Europe-Chefin: Wir können Trump nicht ändern, aber wir können unser Handeln ändern

Datensperren in den USA, restriktive Regeln in China. „Science Europe“ fordert einen Kurswechsel. Europa muss seine technologische Souveränität sichern: mit eigenen Datenräumen, eigener Software und resilienten Infrastrukturen. Nur so bleibt die Forschung handlungsfähig.
29.10.2025 11:00
Science Europe-Chefin: Wir können Trump nicht ändern, aber wir können unser Handeln ändern
Science-Europe-Chefin warnt vor Datenabhängigkeit von den USA: „Europa muss digital unabhängig werden". (Foto:dpa) Foto: Eugene Hoshiko

Im Folgenden:

  • Wie bedroht der zunehmend angespannte geopolitische Kontext die Unabhängigkeit europäischer Forschung?
  • Warum fordert die Science Europe-Chefin technologische Souveränität statt auf einen Politikwechsel in den USA zu warten?
  • Welche konkreten Schritte muss Europa unternehmen, um seine digitale Zukunft selbst zu gestalten?

