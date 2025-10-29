Politik

Science Europe-Chefin: Wir können Trump nicht ändern, aber wir können unser Handeln ändern

Datensperren in den USA, restriktive Regeln in China. „Science Europe“ fordert einen Kurswechsel. Europa muss seine technologische Souveränität sichern: mit eigenen Datenräumen, eigener Software und resilienten Infrastrukturen. Nur so bleibt die Forschung handlungsfähig.