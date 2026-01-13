Unternehmen

Deutsche Bank-Aktie: 415 Millionen Euro Wette auf Dublins Immobilienboom

Die Deutsche Bank setzt 415 Millionen Euro auf ein einziges Immobilienprojekt in Dublin. Für Anleger wirft der Deal zentrale Fragen auf: strategische Stärke oder riskante Expansion. Was hinter dem Milliardenengagement steckt und was es für die Deutsche Bank-Aktie bedeutet.