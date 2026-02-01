Europas Wirtschaft im Umbruch: Welche Sektoren sorgen für Wachstum?

Während Europa bei grüner Energie wächst, verliert der Kontinent bei Technologie, KI und Halbleitern weiter an globaler Wettbewerbsfähigkeit (Foto: iStock.com, artJazz)

Europäische Branchen im Spannungsfeld von Wachstum und Stagnation

Erneuerbare Energien erzielen Rekordumsätze, während Hersteller von Technologiehardware und Halbleitern Verluste verbuchen. Dieses Spannungsfeld prägt die europäische Wirtschaft im vierten Quartal 2025. Europa behauptet sich als führender Standort für Windenergie, verliert jedoch im globalen Wettbewerb um KI-Technologien weiter an Boden.

Grundlage dieser Einschätzung ist eine Auswertung der Umsatzentwicklung europäischer Unternehmen aus mehr als 60 Branchen in den vergangenen Quartalen. Berücksichtigt wurden jeweils die neuesten verfügbaren Geschäftszahlen der Unternehmen. Die Analyse basiert auf Daten des Finanzdienstleisters Bloomberg.

Defensive Branchen prägen das Umsatzbild

An den europäischen Märkten weisen defensive Branchen die höchste Umsatzdynamik auf. Diese Sektoren gelten als vergleichsweise unempfindlich gegenüber konjunkturellen Schwankungen. Aktuelle Daten zeigen, dass sich dieser Trend nicht nur fortsetzt, sondern weiter verstärkt.

Angeführt wird das Ranking vom Bereich der Güter des täglichen Bedarfs mit einem Umsatzwachstum von 11,5 Prozent im Jahresvergleich. Auch der Gesundheitssektor entwickelt sich stabil und erreicht eine Dynamik von 6,1 Prozent. Die Ertragskraft europäischer Konzerne liegt damit weiterhin hauptsächlich in traditionellen Wirtschaftsbereichen.

Erneuerbare Energien als Wachstumstreiber

Ein weiterer sich verfestigender Trend ist die beschleunigte Transformation des Energiesektors. Während die fossile Energiewirtschaft die Gesamtbilanz belastet, verzeichnen erneuerbare Energien ein Umsatzwachstum von 13,2 Prozent. Sie bleiben damit der zentrale Wachstumstreiber der Branche.

Technologiesektor bleibt hinter globaler Dynamik zurück

Demgegenüber zeigt sich der europäische Technologiesektor weiterhin schwach. Die Umsätze steigen insgesamt lediglich um 0,8 Prozent im Jahresvergleich. Eine detaillierte Betrachtung offenbart deutliche Unterschiede innerhalb des Sektors.

Hauptursache der Stagnation ist der Rückgang im Hardware-Bereich. Dazu zählen Computertechnik, Unterhaltungselektronik, elektronische Komponenten und Halbleiter, deren Umsätze um 1 Prozent gesunken sind. Auch IT-Dienstleistungen weisen mit 1,3 Prozent kaum Wachstum auf. Einziger stabiler Wachstumsträger bleibt der Software-Sektor mit einem Plus von knapp 6 Prozent.

Halbleiterindustrie verliert an globalem Einfluss

Besonders stark unter Druck steht die europäische Halbleiterindustrie. Neben hohen Energiepreisen wirkt vorwiegend der Wettbewerbsdruck aus Asien und den Vereinigten Staaten belastend. Die schwindende Bedeutung Europas lässt sich historisch klar belegen.

1990 verfügte die EU noch über 44 Prozent der weltweiten Produktionskapazitäten für Halbleiterwafer. Bis 2020 sank dieser Anteil auf 8 Prozent. Auch der Anteil an globalen Investitionen fiel von rund 11 Prozent im Jahr 2000 auf 4 Prozent im Jahr 2010 und blieb seither unverändert.

Europa zwischen Umsetzung und Innovation

Klassische IT-Hardware wie Computer, Server und Netzwerkinfrastruktur unterliegt einer raschen Standardisierung. Dies setzt die Margen der Hersteller unter Druck. Gleichzeitig boomt der Markt für spezialisierte KI-Chips, dessen Gewinne überwiegend bei US-amerikanischen und asiatischen Produzenten anfallen.

Die häufig geäußerte Einschätzung, Europa setze Technologien eher um, als sie selbst zu entwickeln, wird durch die Unternehmenszahlen bestätigt. Europäische Anbieter verbleiben in reifen, margenschwachen Segmenten. Eine Ausnahme bildet der Software-Bereich, in dem KI als vergleichsweise kostengünstiger Innovationstreiber wirkt.

Industriepolitische Konsequenzen für Deutschland

Dieses Modell vertieft strukturell Europas Abhängigkeit im KI-Zeitalter. Europäische Unternehmen kaufen Rechenkapazitäten bei ausländischen Anbietern ein und verkaufen sie mit Aufschlägen weiter. Kontrolle über Infrastruktur und Schlüsselinnovationen entsteht dadurch nicht.

Für Deutschland als industrielles Zentrum Europas verschärft sich damit ein strategisches Risiko. Während hohe Investitionen in die grüne Transformation fließen, wächst der technologische Abstand in Schlüsselbereichen wie Halbleitern und KI-Hardware. Ohne gezielte industriepolitische Impulse drohen langfristige Nachteile für Wertschöpfung, Innovationskraft und technologische Souveränität.