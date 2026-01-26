Silberpreis-Allzeithoch: Silber schießt auf über 110 Dollar – was hinter der Rally steckt

Silberpreis-Rekordhoch bei über 108 Dollar: Das ist jetzt für Anleger wichtig

Der Silberpreis markiert nahezu im Tagesrhythmus neue Höchststände – und erreicht nun ein Silberpreis-Allzeithoch, das selbst erfahrene Anleger staunen lässt, bei mehr als 110 US-dollar pro Feinunze. Damit notiert Silber mehr als das Doppelte des bis Ende 2025 über Jahrzehnte hinweg gültigen Allzeithochs von knapp 50 Dollar. Für viele Investoren ist das nicht nur ein neuer Meilenstein, sondern ein Signal: Das Thema Silberpreis-Allzeithoch ist wieder mitten im Fokus der Märkte.

Auffällig ist dabei nicht nur die Höhe des Preises, sondern auch die Dynamik. Trotz der ausgeprägten Fahnenstange im Chart gibt es seit Wochen kaum eine ernsthafte Korrektur. Für Anleger stellt sich damit zunehmend die Frage, wie lange ein solcher Anstieg noch gutgeht – und ob das aktuelle Silberpreis-Allzeithoch bereits zu heiß gelaufen ist.

Silberpreis aktuell: 2026 steht bei Silber schon ein Plus von 50 Prozent

In den ersten Wochen des Jahres hat sich das Edelmetall inzwischen um mehr als die Hälfte verteuert. Für Anleger ist das ein klarer Beleg, wie stark der Markt aktuell auf Silber setzt. Wer den Silberpreis aktuell verfolgt, sieht ein Bild, das sich in kurzer Zeit immer wieder bestätigt: neue Rekorde, hohe Volatilität und ein rasanter Trend – und genau das macht die Lage so brisant. Denn ein Silberkurs in dieser Geschwindigkeit kann schnell auch Gegenbewegungen auslösen.

Silber war – prozentual gesehen – zuletzt auch stärker gefragt als der große Edelmetallbruder Gold. Der Preis für Silber war 2025 um fast 150 Prozent nach oben geklettert und damit deutlich stärker als der Goldpreis. Edelmetalle gelten bei vielen Investoren als sichere Häfen in unsicheren Zeiten. Dass sich nun auch Silber in diese Rolle schiebt, dürfte die Rally zusätzlich befeuern.

Silber-Aktien: Edelmetall-Unternehmen profitieren vom steigenden Silberpreis

Dank der rasanten Silberpreis-Entwicklung geht es auch mit den Aktienkursen von Silberproduzenten sowie Streaming-Unternehmen nach oben. Beispielsweise kletterte die Wheaton Precious Metals-Aktie in den vergangenen zwölf Monaten kräftig nach oben. Zwischen Januar 2025 und Januar 2026 verbuchte das Papier des kanadischen Edelmetall-Streaming-Unternehmens ein Plus von über 130 Prozent. Noch rasanter ging es im selben Zeitraum für die Endeavour Silver-Aktie mit einem Kursgewinn von annähernd 260 Prozent nach oben. Auch die First Majestic Silver-Aktie legte eine unvergleichliche Aufwärtsrallye hin mit einem Plus von über 350 Prozent in den vergangenen 12 Monaten.

Damit ist das Silberpreis-Allzeithoch nicht nur ein Thema für Rohstoffanleger, sondern auch für den Aktienmarkt. Viele Investoren verfolgen den Silberpreis aktuell deshalb nicht allein wegen des Edelmetalls selbst, sondern wegen möglicher Folgeeffekte bei Produzenten und Streaming-Unternehmen. Gerade bei stark trendgetriebenen Phasen kann ein steigender Silberkurs die Fantasie an der Börse zusätzlich anheizen.

Alexander Zumpfe, Edelmetallhändler bei Heraeus, erklärte: "Mit dem Anstieg über die Marke von 100 US-Dollar je Feinunze hat Silber einen historischen Meilenstein erreicht und steht klar im Zentrum der aktuellen Edelmetallrally. Solange jedoch das Zusammenspiel aus makroökonomischer Unsicherheit, strukturellem Angebotsdefizit und hoher Preiselastizität anhält, bleibt der übergeordnete Trend konstruktiv." Allerdings verwies Zumpfe auch auf die mittlerweile deutlich gestiegenen Korrekturrisiken: "Silber ist historisch für abrupte Korrekturen bekannt. Kurzfristige Gewinnmitnahmen sind jederzeit möglich."

Die Aussagen unterstreichen, warum das aktuelle Silberpreis-Allzeithoch zugleich Chancen und Risiken signalisiert. Denn während die Rally weiterläuft, wächst auch die Gefahr, dass aus dem Silberpreis-Rekordhoch schnell eine scharfe Gegenbewegung wird. Weiterlesen Goldpreis-Rekordhoch: Nach Allzeithoch nimmt Gold 5.000 Dollar in den Blick – Silberpreis kratzt an 100 Dollar

Gold und Silber auf Rekordkurs: Edelmetalle profitieren von Zinserwartungen und Geopolitik

Neues Silberpreis-Rekordhoch: Warum das Edelmetall vor einer historischen Neubewertung steht

Was das Silberpreis-Allzeithoch für Anleger bedeutet

Es bleibt dabei: Beim Silberpreis hat sich, befeuert durch Geo- und Geldpolitik, nun eine bemerkenswerte Fahnenstange gebildet. Die Wahrscheinlichkeit einer starken Korrekturbewegung nimmt dementsprechend natürlich Tag für Tag zu. Bei den Aktien der Produzenten sowie im Best of Silver Miners Index sieht es letztlich ähnlich aus, wenn auch der Kursanstieg etwas gemäßigter erfolgt ist.

Ein Kauf direkt in die Fahnenstange hinein, drängt sich aktuell nicht auf. Wer bei Einzelaktien, beim Indexzertifikat mit der WKN DA0AB0 oder bei gehebelten Produkten auf den Index investiert ist, sollte zur Gewinnsicherung unbedingt Stoppkurse nachziehen. Auch Teilgewinnmitnahmen können getätigt werden.

Silber ist zudem ein wichtiges Industriemetall, das für zahlreiche Anwendungen rund um KI, Robotik und Energie benötigt wird. Zuletzt gab es auch immer wieder regionale Engpässe beim Silberangebot. Gerade diese Kombination – Investoreninteresse, industrielle Nachfrage und Engpässe – hilft zu erklären, warum sich ein Silberpreis-Rekordhoch so hartnäckig halten kann. Doch je weiter der Silberkurs steigt, desto sensibler reagiert der Markt auf Gewinnmitnahmen.

Silberpreis-Allzeithoch ist Chance – aber auch Risiko

Das Silberpreis-Allzeithoch zeigt, wie stark die Nachfrage das Edelmetall derzeit antreibt. Mit Kursen um 108 Dollar und einem Tempo, das bereits 2025 fast 150 Prozent Plus brachte, bleibt der Silberpreis aktuell ein Markt, der Chancen eröffnet – aber nervenstarkes Handeln verlangt. Denn trotz der Rally nimmt das Korrekturrisiko zu, zumal Silber historisch für abrupte Rücksetzer bekannt ist. Anleger sollten beim Silberkurs daher nicht blind hinterherlaufen, sondern Gewinne absichern. Wer bereits investiert ist, kann Stopps nachziehen und Teilgewinne realisieren. So bleibt das Silberpreis-Rekordhoch beherrschbar.