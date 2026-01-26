Wirtschaft

Ifo-Index zum Jahresstart unverändert – Wirtschaft ohne Schwung

Die deutsche Wirtschaft startet 2026 überraschend verhalten: Das Ifo-Geschäftsklima blieb im Januar bei 87,6 Punkten und damit unter den Erwartungen von Volkswirten, die einen Anstieg auf 88,2 Punkte prognostiziert hatten. Ifo-Chef Clemens Fuest spricht von einer „Nullnummer zum Jahresstart“.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
26.01.2026 14:09
Lesezeit: 2 min
Die Wirtschaft bleibt mit einem unveränderten Ifo-Geschäftsklima von 87,6 Punkten unter den Erwartungen. Unsicherheit durch US-Zollpolitik bremst die Erholung (Foto: dpa). Foto: Christian Charisius

Im Folgenden:

• Warum der Ifo-Index im Januar unter den Erwartungen der Volkswirte blieb.

• Wie sich Trumps Zolldrohungen auf die Stimmung deutscher Unternehmen auswirken.

• Welche Branchen trotz allgemeiner Stagnation positive Entwicklungen im Geschäftsklima verzeichnen.

