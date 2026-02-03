Bafin warnt: Drohen Kursstürze bei Aktien, Gold und Krypto?

Die Goldpreise fielen zwischenzeitlich heftig und überraschend. Kommt jetzt die große Korrektur? (Foto: dpa)

Turbulente Tage an den Börsen

Wie fragil die Lage ist, zeigten die vergangenen Handelstage eindrucksvoll. Trotz guter Geschäftszahlen gerieten große Technologiewerte massiv unter Druck. Zunächst verlor Microsoft deutlich an Wert, kurz darauf traf es den deutschen Softwarekonzern SAP besonders hart. Der Aktienkurs brach zeitweise um bis zu 16 Prozent ein.

Auslöser war vor allem Skepsis gegenüber dem Wachstum im Cloudgeschäft. Dabei hatte SAP für 2025 einen Nettogewinn von 7,5 Milliarden Euro gemeldet und ein Aktienrückkaufprogramm über zehn Milliarden Euro angekündigt. Normalerweise stützen solche Nachrichten den Kurs. Diesmal reagierten die Märkte jedoch nervös. SAP-Finanzvorstand Dominik Asam zeigte sich selbst überrascht: "So einen heftigen Effekt auf den Aktienkurs hätte ich nicht erwartet."

Auch an den Rohstoffmärkten ging es zeitweise chaotisch zu. Nach einem monatelangen Höhenflug erlebten Gold und Silber abrupte Rückschläge. Der Silberpreis verlor innerhalb weniger Tage rund 30 Prozent, Gold fiel ebenfalls deutlich zurück. Marktbeobachter sprechen von einer überfälligen Bereinigung zuvor überdehnter Positionen. Viele Anleger nahmen Gewinne mit und reduzierten spekulative Engagements. Wer den Goldpreis aktuell verfolgt, erkennt, wie schnell sich Trends drehen können.

Kryptowährungen unter Druck

Nicht besser erging es digitalen Anlagen. Der Bitcoin notiert mit rund 76.000 US-Dollar deutlich unter seinem Höchststand von 125.000 US-Dollar aus dem vergangenen Oktober. Auch Ethereum und andere Kryptowährungen mussten kräftige Verluste hinnehmen. Die Volatilität zeigt, wie rasch die Stimmung in riskanten Marktsegmenten kippen kann.

KI-Boom: Chance oder Blase?

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor bleibt der Hype um Künstliche Intelligenz. Konzerne wie Nvidia, Google oder Meta erreichen an der Börse extrem hohe Bewertungen. Gleichzeitig investieren sie Milliarden in Rechenzentren und neue Technologien. Ob sich diese Ausgaben in Zukunft wirklich auszahlen, bleibt offen.

Optimisten glauben an dauerhaft hohe Gewinne durch KI-Anwendungen. Skeptiker warnen dagegen vor einer klassischen Blasenbildung. Sollte sich zeigen, dass die Erträge hinter den Erwartungen zurückbleiben, drohen heftige Kurskorrekturen – mit Auswirkungen auf die gesamten Finanzmärkte.

Politik als zusätzlicher Brandbeschleuniger

Für weitere Verunsicherung sorgt die sprunghafte Politik des US-Präsidenten. Unberechenbare Zollentscheidungen und wiederholte Attacken auf die Notenbank belasten das Vertrauen in die Stabilität der amerikanischen Wirtschaft. Zwischenzeitlich geriet sogar der US-Dollar unter Verkaufsdruck.

Analysten sehen darin einen wichtigen Grund für den langen Anstieg der Edelmetallpreise. Gold und Silber gelten traditionell als sichere Häfen in politisch unsicheren Zeiten. Als zuletzt jedoch ein neuer Haushaltsstillstand in den USA abgewendet wurde und ein Fed-Kandidat benannt wurde, der die Unabhängigkeit der Notenbank wahren könnte, zogen sich viele Anleger wieder aus den Metallen zurück.

Bafin warnt: An den Märkten braut sich ein gefährlicher Cocktail zusammen

Die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten kippt spürbar. Nach Jahren steigender Kurse und scheinbar unerschütterlicher Zuversicht mehren sich die Zeichen von Nervosität. Die deutsche Finanzaufsicht schlägt deshalb Alarm: Die Bafin warnt vor wachsenden Risiken für Banken, Unternehmen und Anleger.

Zu Jahresbeginn 2026 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ihre Warnungen deutlich verschärft. Mit dem neuen Bericht "Risiken im Fokus 2026" richtet die Behörde den Blick auf ein Umfeld, das hohe Verschuldung, geopolitische Spannungen und überhitzte Märkte prägen. Bafin-Präsident Mark Branson fand bei der Vorstellung des Berichts klare Worte: "Wenn es so weitergeht, dann muss es irgendwann knallen."

Ein Markt zwischen Euphorie und Realitätsverlust

Während die Warnzeichen zunehmen, zeigen sich viele Börsen weiterhin erstaunlich robust. Der Dax bewegt sich nahe seiner Rekordstände, Technologieaktien erreichten in den vergangenen Monaten enorme Bewertungen, und Edelmetalle wie Gold und Silber kletterten lange Zeit von einem Hoch zum nächsten. Genau diese Sorglosigkeit bereitet der Aufsicht Kopfzerbrechen.

Branson erkennt eine gefährliche Diskrepanz zwischen realen wirtschaftlichen Risiken und der Gelassenheit vieler Investoren. Handelskonflikte eskalieren, Staaten häufen Schulden in historischem Ausmaß an, und politische Angriffe auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed verunsichern die Märkte. Trotzdem verharren die Risikoaufschläge an den Anleihemärkten auf auffällig niedrigen Niveaus. Für den Bafin-Chef ein deutliches Warnsignal.

Dollar-Abhängigkeit als unterschätzte Gefahr

Ein zentrales Thema im Risikobericht bleibt die starke Abhängigkeit europäischer Banken vom US-Dollar. Viele Institute refinanzieren sich über die amerikanische Währung. Solange die Fed als stabiler Anker wirkt, funktioniert dieses System. Doch genau diese Verlässlichkeit stellt Branson zunehmend infrage.

Offizielle Warnung an Anleger

Angesichts dieser Gemengelage fällt es schwer, verlässliche Prognosen abzugeben. Die Einschätzungen in den Finanzhäusern gehen weit auseinander. Klar bleibt jedoch: Die Aufsicht sieht erhebliche Gefahren. Die Bafin warnt ausdrücklich davor, sich von den zuletzt positiven Kursentwicklungen täuschen zu lassen.

Im aktuellen Risikobericht heißt es unmissverständlich: "Internationale Handelskonflikte, die teilweise hohe staatliche Verschuldung wichtiger Industrienationen und stark erhöhte Bewertungsniveaus – beispielsweise im Technologiesektor – könnten eine ausgeprägte Korrektur auslösen."

Die Botschaft der Behörde ist deutlich: Anleger, Banken und Unternehmen sollten sich auf unruhigere Zeiten einstellen. Die Phase scheinbar müheloser Gewinne könnte schneller enden, als vielen lieb ist. Neben dem Blick auf Aktien bleibt auch der Goldpreis aktuell sowie die Entwicklung von Silberpreis und Kryptowährungen ein wichtiger Gradmesser für die Nervosität der Märkte.