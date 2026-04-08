Politik

Ungarn vor entscheidenden Wahlen: Orbán setzt gleichzeitig auf die USA und Russland

Viktor Orbán verschärft im Wahlkampf seinen außenpolitischen Kurs und setzt zugleich auf Unterstützung aus Washington und Moskau. Welche Folgen hat diese strategische Doppelbindung für Ungarn und die Rolle des Landes innerhalb der EU?