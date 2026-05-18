Finanzen

Bank of America sieht den Aktienmarkt reif für Gewinnmitnahmen

Der Aktienmarkt hat seit Ende März kräftig zugelegt, doch die Bank of America sieht wachsende Risiken. Steigende Inflation, hohe Anleiherenditen und eine extrem hohe Aktienquote könnten Anfang Juni Gewinnmitnahmen auslösen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
18.05.2026 17:13
Lesezeit: 4 min
Bank of America sieht den Aktienmarkt reif für Gewinnmitnahmen
S&P 500 könnte nach Rally unter Druck geraten. Es ist Vorsicht geboten. (Foto: dpa) Foto: Bryan Smith

Im Folgenden:

  • Warum die Bank of America Anfang Juni als Zeitpunkt für Gewinnmitnahmen sieht.
  • Welche Inflationsschwelle US-Aktien historisch unter Druck gesetzt hat.
  • Wie rekordhohe Aktienquoten und steigende Anleiherenditen auch europäische Anleger betreffen.

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