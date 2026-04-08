Finanzen

Energiemärkte reagieren: Erdgaspreis fällt nach Iran-Deal

Plötzlich entspannt sich die Lage am Energiemarkt: Der Erdgaspreis fällt deutlich, nachdem im Iran-Konflikt eine Waffenruhe vereinbart wurde. Anleger atmen auf. Doch hinter der kurzfristigen Erleichterung bleiben offene Fragen zur Stabilität und weiteren Entwicklung bestehen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
08.04.2026 11:19
Lesezeit: 2 min
Energiemärkte reagieren: Erdgaspreis fällt nach Iran-Deal
Der Erdgaspreis reagiert auf geopolitische Entspannung. (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum fällt der Erdgaspreis nach der Waffenruhe so stark?
  • Wie beeinflusst die Straße von Hormus den globalen Energiemarkt?
  • Welche Rolle spielt der Erdgaspreis für Europas Wirtschaft?

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