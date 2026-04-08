Finanzen

Benzinpreise: Trendwende bei Super, Rekorde bei Diesel

Die Entwicklung der Benzinpreise bleibt für viele Verbraucher schwer nachvollziehbar. Während Super E10 leicht nachgibt, steigt der Dieselpreis aktuell weiter auf Rekordniveau. Gleichzeitig sinken die Ölpreise – doch warum spiegeln sich diese Veränderungen nicht sofort an den Zapfsäulen wider?