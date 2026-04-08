Finanzen

Benzinpreise: Trendwende bei Super, Rekorde bei Diesel

Die Entwicklung der Benzinpreise bleibt für viele Verbraucher schwer nachvollziehbar. Während Super E10 leicht nachgibt, steigt der Dieselpreis aktuell weiter auf Rekordniveau. Gleichzeitig sinken die Ölpreise – doch warum spiegeln sich diese Veränderungen nicht sofort an den Zapfsäulen wider?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
08.04.2026 09:16
Lesezeit: 1 min
Benzinpreise: Trendwende bei Super, Rekorde bei Diesel
Blick auf die Anzeigetafel einer Tankstelle: Benzinpreis aktuell uneinheitlich. (Foto: dpa) Foto: Marijan Murat

Im Folgenden:

  • Warum sinken die Benzinpreise aktuell trotz hoher Nachfrage leicht?
  • Wie entwickelt sich der Dieselpreis aktuell im Vergleich zu Super?
  • Wann kommen sinkende Ölpreise bei den Spritpreisen aktuell an?

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