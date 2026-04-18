Technologie

Künstliche Intelligenz außer Kontrolle? Forscherin warnt vor gefährlicher Entwicklung

Künstliche Intelligenz wiederholt bereits bestehende Fehlinformationen und verstärkt vorhandene Ungleichheiten. Am gefährlichsten ist jedoch die Gleichgültigkeit gegenüber dieser Entwicklung, schreibt Birgy Lorenz, Senior Researcher an der IT-Fakultät der TalTech.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
18.04.2026 16:00
Lesezeit: 6 min
Künstliche Intelligenz außer Kontrolle? Forscherin warnt vor gefährlicher Entwicklung
Das größte Risiko besteht darin, wenn uns das alles egal wird, wohin sich die KI entwickelt. (Illustration: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum KI systematisch Fehlinformationen reproduziert und bestehende Ungleichheiten verstärkt.
  • Weshalb Gleichgültigkeit gegenüber unkontrollierter KI-Entwicklung das größte gesellschaftliche Risiko darstellt.
  • Welche wirtschaftlichen und politischen Folgen entstehen, wenn Staaten keine eigene KI-Strategie entwickeln.

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