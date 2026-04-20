Wirtschaft

Deutschland: Erzeugerpreise gehen kaum noch zurück - Iran-Krieg zeigt Folgen

Kaum sinkende Erzeugerpreise und zugleich steigende Energiepreise: Die aktuellen Daten aus Deutschland deuten auf eine veränderte Lage hin. Besonders externe Faktoren beeinflussen die Entwicklung spürbar. Welche Folgen ergeben sich daraus für Wirtschaft und Verbraucher?