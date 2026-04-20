Wirtschaft

Deutschland: Erzeugerpreise gehen kaum noch zurück - Iran-Krieg zeigt Folgen

Kaum sinkende Erzeugerpreise und zugleich steigende Energiepreise: Die aktuellen Daten aus Deutschland deuten auf eine veränderte Lage hin. Besonders externe Faktoren beeinflussen die Entwicklung spürbar. Welche Folgen ergeben sich daraus für Wirtschaft und Verbraucher?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
20.04.2026 10:25
Lesezeit: 2 min
Deutschland: Erzeugerpreise gehen kaum noch zurück - Iran-Krieg zeigt Folgen
Überraschende Entwicklung bei den Erzeugerpreisen. (Foto: dpa) Foto: Jens Kalaene

Im Folgenden:

  • Warum sieht die Industrie den Standort Deutschland zunehmend kritisch?
  • Wie stark belasten Iran-Krieg und US-Zölle die Wirtschaft?
  • Welche Rolle spielen Energiepreise und Inflation aktuell?

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