Wirtschaft

Mini-Wachstum: Bundesregierung halbiert Konjunkturprognose

Nicht nur die Folgen des Iran-Kriegs bremsen die Konjunktur in Deutschland weiter aus. Die Bundesregierung rechnet nur noch mit einem Miniwachstum und senkt ihre Prognose.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
22.04.2026 17:21
Lesezeit: 2 min
Mini-Wachstum: Bundesregierung halbiert Konjunkturprognose
"Die für dieses Jahr erwartete wirtschaftliche Erholung wird einmal mehr durch externe geopolitische Schocks ausgebremst", sagte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche. (Foto: dpa) Foto: Bernd von Jutrczenka

Im Folgenden:

  • Warum die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose für 2025 halbiert. 
  • Wie steigende Energiepreise eine Kostenwelle in der Wirtschaft auslösen.
  • Was Wirtschaftsministerin Reiche angesichts wachsender Haushaltslücken fordert.

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