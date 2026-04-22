Politik

Raketenabwehr für die Ukraine: Wie realistisch ist eine EU-Alternative zu Patriot?

Die Ukraine treibt gemeinsam mit europäischen Partnern den Aufbau einer eigenen Raketenabwehr voran und rückt damit die Abhängigkeit vom Patriot-System ins Zentrum der Debatte. Kann Europa Kiew in absehbarer Zeit eine tragfähige Alternative für die Abwehr ballistischer Raketen bieten?