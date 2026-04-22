Politik

Raketenabwehr für die Ukraine: Wie realistisch ist eine EU-Alternative zu Patriot?

Die Ukraine treibt gemeinsam mit europäischen Partnern den Aufbau einer eigenen Raketenabwehr voran und rückt damit die Abhängigkeit vom Patriot-System ins Zentrum der Debatte. Kann Europa Kiew in absehbarer Zeit eine tragfähige Alternative für die Abwehr ballistischer Raketen bieten?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
22.04.2026 14:01
Aktualisiert: 22.04.2026 14:13
Lesezeit: 2 min
Raketenabwehr für die Ukraine: Wie realistisch ist eine EU-Alternative zu Patriot?
Der Mangel an Patriot-Systemen erhöht den Druck, in Europa eine neue Abwehr gegen ballistische Raketen für die Ukraine auf den Weg zu bringen (Foto: iStock.com, Arkadiy_Yarmolenko) Foto: Arkadiy_Yarmolenko

Im Folgenden:

  • Warum die Ukraine innerhalb eines Jahres eine Alternative zum Patriot-System entwickeln will.
  • Welche Rolle das französisch-italienische System SAMP T bei der europäischen Raketenabwehr spielen könnte.
  • Weshalb der Ukraine-Konflikt Europas Rüstungsindustrie unter wachsenden Handlungsdruck setzt.

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