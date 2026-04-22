Wirtschaft

Übernahme durch UniCredit: Welche Rolle spielt die Commerzbank-Aktie?

Im Ringen um die Commerzbank-Übernahme verschärfen sich die Fronten, während UniCredit auf Kontrolle drängt und die mBank für den Ausgang der Transaktion an Gewicht gewinnt. Was bedeutet dieser Machtkampf für die Commerzbank-Aktie und den europäischen Bankensektor?