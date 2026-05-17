Politik

Landtagswahl Sachsen-Anhalt: Kommission pocht auf Reformen bei ARD und ZDF

Gehälterdeckel, Beitragsbremse, mehr Sparsamkeit: Eine Enquete-Kommission in Sachsen-Anhalt hat vor der Landtagswahl ehrgeizige Pläne für die Zukunft von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Wie sehen diese aus?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
17.05.2026 13:47
Lesezeit: 2 min
Landtagswahl Sachsen-Anhalt: Kommission pocht auf Reformen bei ARD und ZDF
„Bei ARD und ZDF sitzen Sie in der ersten Reihe“. Dieser Slogan stammt aus den späten 1980er Jahren und etablierte sich als Synonym für die öffentlich-rechtliche Berichterstattung. (Foto: dpa) Foto: Soeren Stache

Im Folgenden:

  • Warum die Kommission Gehaltsobergrenzen für ARD- und ZDF-Moderatoren fordert.
  • Wie die Enquete-Kommission eine Senkung des Rundfunkbeitrags für möglich hält.
  • Welche Reformen bei ARD, ZDF und Deutschlandradio bereits beschlossen wurden.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

  • Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

    Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

X
DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Landtagswahl Sachsen-Anhalt: Kommission pocht auf Reformen bei ARD und ZDF
DWN
Politik
Politik Landtagswahl Sachsen-Anhalt: Kommission pocht auf Reformen bei ARD und ZDF
17.05.2026

Gehälterdeckel, Beitragsbremse, mehr Sparsamkeit: Eine Enquete-Kommission in Sachsen-Anhalt hat vor der Landtagswahl ehrgeizige Pläne...

Trauringe aus Gold: Nachhaltig und fair Gold kaufen
DWN
Finanzen
Finanzen Trauringe aus Gold: Nachhaltig und fair Gold kaufen
17.05.2026

Viele Paare wünschen sich Trauringe aus Gold - möglichst hochwertig und langlebig. Doch die Herkunft des Edelmetalls spielt eine...

Deutsche Bahn startet günstiges Familienticket für Sommerreisen
DWN
Panorama
Panorama Deutsche Bahn startet günstiges Familienticket für Sommerreisen
17.05.2026

Mit einem neuen Familienticket will die Deutsche Bahn Familien in den Sommerferien entlasten. Für unter 100 Euro sind Hin- und...

Marode Gebäude und Brücken: Sanierungsstau in Berlin erreicht neue Dimensionen
DWN
Immobilien
Immobilien Marode Gebäude und Brücken: Sanierungsstau in Berlin erreicht neue Dimensionen
17.05.2026

Von der Technischen Universität bis zum Schloss Bellevue: In Berlin häufen sich gravierende Baumängel und kostspielige...

KI-Arbeitswelt: Wie Algorithmen den Menschen zur Restgröße machen
DWN
Technologie
Technologie KI-Arbeitswelt: Wie Algorithmen den Menschen zur Restgröße machen
17.05.2026

Künstliche Intelligenz verspricht Entlastung, Effizienz und neue Chancen. Doch in der KI-Arbeitswelt zeigt sich eine andere Realität:...

Eurokurs schwächelt weiter: Warum Währungsschwankungen für Unternehmen teuer werden
DWN
Finanzen
Finanzen Eurokurs schwächelt weiter: Warum Währungsschwankungen für Unternehmen teuer werden
17.05.2026

Der Eurokurs steht seit vielen Monaten unter Druck – und für Unternehmen kann das langsam zum Problem werden. Zwischen geopolitischen...

Trügerische Sicherheit: Warum Ihr Lieblingspasswort eine Gefahr ist
DWN
Panorama
Panorama Trügerische Sicherheit: Warum Ihr Lieblingspasswort eine Gefahr ist
16.05.2026

Die meisten Internetnutzer wiegen sich in Sicherheit, während sie Hackern die Tür sperrangelweit offen stehen lassen. Obwohl die...

Chinesischer Ökonom Zhang mit Hinweis an Europa: Chinas Erfolg wird falsch erklärt
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Chinesischer Ökonom Zhang mit Hinweis an Europa: Chinas Erfolg wird falsch erklärt
16.05.2026

Chinas wirtschaftlicher Aufstieg gilt vielen als Beleg für die Stärke staatlicher Steuerung. Der Ökonom Prof. Weiying Zhang widerspricht...