Technologie

Cyberangriff im Mittelstand: Wenn Hacker die Liquidität bedrohen

Ohne Internet halten Betriebe im Schnitt nur 20 Stunden durch – und genau diese Abhängigkeit nutzen Cyberkriminelle aus. 2025 verursachten Diebstahl, Sabotage und Industriespionage Schäden von knapp 290 Milliarden Euro; ein Großteil davon entfiel auf Cyberattacken. Wird die IT lahmgelegt, drohen Stillstand, Vertrauensverlust und Liquiditätsdruck.