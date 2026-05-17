Finanzen

Eurokurs schwächelt weiter: Warum Währungsschwankungen für Unternehmen teuer werden

Der Eurokurs steht seit vielen Monaten unter Druck – und für Unternehmen kann das langsam zum Problem werden. Zwischen geopolitischen Spannungen und unsicherer Geldpolitik können Wechselkurse binnen Monaten über Gewinn oder Verlust entscheiden. Wer Währungsrisiken ignoriert, verliert schnell die Kontrolle über seine Margen und Kalkulationen.