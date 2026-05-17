Finanzen

Eurokurs schwächelt weiter: Warum Währungsschwankungen für Unternehmen teuer werden

Der Eurokurs steht seit vielen Monaten unter Druck – und für Unternehmen kann das langsam zum Problem werden. Zwischen geopolitischen Spannungen und unsicherer Geldpolitik können Wechselkurse binnen Monaten über Gewinn oder Verlust entscheiden. Wer Währungsrisiken ignoriert, verliert schnell die Kontrolle über seine Margen und Kalkulationen.
Autor
avtor
Anika Völger
17.05.2026 05:41
Aktualisiert: 30.04.2030 09:00
Lesezeit: 3 min
Eurokurs schwächelt weiter: Warum Währungsschwankungen für Unternehmen teuer werden
Der schwache Eurokurs verteuert Importe und setzt Unternehmen unter Druck. (Foto: ChatGPT).

Im Folgenden:

  • Unterschätzte Falle: Warum Währungsrisiken den Mittelstand bedrohen.
  • Margen-Killer: Wie schnell aus sicheren Margen reale Verluste werden.
  • Krisen-Plan: Mit diesen Strategien schützen Sie sich vor Währungsschocks.

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Anika Völger
Freie Wirtschaftsjournalistin, Autorin, Bankkauffrau, Verwaltungswirtin, Dozentin für Recht. Anika Völger verbindet juristisches und wirtschaftliches Fachwissen mit journalistischer Klarheit. Die Hannoveranerin ordnet wirtschaftliche und politische Entwicklungen ein, analysiert rechtliche Zusammenhänge und erklärt Wirtschafts-, Finanz-, Technologie- und Kryptothemen für ein breites Publikum. Sie schreibt u. a. für die Deutschen Wirtschaftsnachrichten, für Kanzleien sowie für Finanz- und Technologieunternehmen.
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