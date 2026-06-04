Welche Konsequenzen hat Deutschlands Scheitern beim UN-Sicherheitsrat?

Johann Wadephul (CDU), Außenminister, geht zur Generalversammlung bei den Vereinten Nationen (UN). Deutschland ist mit seiner Kandidatur für einen Sitz als nicht ständiges Mitglieder des UN-Sicherheitsrat (UN Security Council) in der Generalversammlung bei den Vereinten Nationen gescheitert. (Foto: dpa) Foto: Michael Kappeler