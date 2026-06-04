Politik

Welche Konsequenzen hat Deutschlands Scheitern beim UN-Sicherheitsrat?

Deutschland wollte zurück an den Tisch der Weltpolitik – und scheiterte überraschend deutlich. Nun wächst der Druck auf Kanzler Merz und seine Regierung, die deutsche Außenpolitik und den Umgang mit dem Völkerrecht neu auszurichten.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
04.06.2026 08:43
Aktualisiert: 04.06.2026 08:43
Lesezeit: 3 min
Welche Konsequenzen hat Deutschlands Scheitern beim UN-Sicherheitsrat?
Johann Wadephul (CDU), Außenminister, geht zur Generalversammlung bei den Vereinten Nationen (UN). Deutschland ist mit seiner Kandidatur für einen Sitz als nicht ständiges Mitglieder des UN-Sicherheitsrat (UN Security Council) in der Generalversammlung bei den Vereinten Nationen gescheitert. (Foto: dpa) Foto: Michael Kappeler

Im Folgenden:

  • Warum das UN-Debakel für Friedrich Merz zum Problem wird.
  • Welche Kritik die SPD nun an der Außenpolitik übt.
  • Wie Außenminister Wadephul seine Niederlage erklärt.

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