Immobilien

Horrende Mieten in Deutschland: 6,6 Millionen Haushalte finanziell überlastet

In Deutschland ist inzwischen jeder dritte Mieterhaushalt von den Wohnkosten finanziell überlastet. Das ergab eine Studie des Mieterbundes. Demnach müssen rund 6,6 Millionen Haushalte bereits 30 bis 40 Prozent ihres Nettoeinkommens nur fürs Wohnen ausgeben. Der Mieterbund spricht von "alarmierenden Zahlen" und fordert schnelle Maßnahmen.