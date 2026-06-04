Politik

Asylleistungen in Deutschland: EuGH sieht menschenwürdigen Lebensstandard gefährdet

Der Europäische Gerichtshof hält deutsche Leistungskürzungen für abgelehnte Asylbewerber für unvereinbar mit EU-Recht. Auch bei Zuständigkeit eines anderen EU-Landes müssen elementare Leistungen und ein Mindestmaß an sozialer Teilhabe gesichert bleiben.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
04.06.2026 17:44
Lesezeit: 1 min
Asylleistungen in Deutschland: EuGH sieht menschenwürdigen Lebensstandard gefährdet
Der EuGH erklärt deutsche Kürzungen für abgelehnte Asylbewerber für rechtswidrig. Was das Urteil für Betroffene und die neue EU-Asylreform bedeutet (Foto: dpa). Foto: Julian Stratenschulte

Im Folgenden:

  • Warum der EuGH deutsche Leistungskürzungen für abgelehnte Asylbewerber als EU-rechtswidrig einstuft.
  • Welche elementaren Leistungen auch bei Dublin-Fällen zwingend gesichert bleiben müssen.
  • Weshalb die verschärfte deutsche Regelung von 2024 mit den Luxemburger Vorgaben kollidiert.

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