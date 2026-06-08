Politik

Nato-Kampfjets schießen Drohne über Lettland ab – welche Folgen hat der Vorfall?

Erneut gibt es einen Vorfall im Luftraum eines Nato-Mitglieds. Über Lettland wurde ein unbekanntes Flugobjekt entdeckt und schließlich abgeschossen. Die Behörden reagierten mit Warnungen und Schutzmaßnahmen. Doch woher kam die Drohne – und welche Folgen hat der Vorfall für die Sicherheit der Region?