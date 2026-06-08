Politik

Nato-Kampfjets schießen Drohne über Lettland ab – welche Folgen hat der Vorfall?

Erneut gibt es einen Vorfall im Luftraum eines Nato-Mitglieds. Über Lettland wurde ein unbekanntes Flugobjekt entdeckt und schließlich abgeschossen. Die Behörden reagierten mit Warnungen und Schutzmaßnahmen. Doch woher kam die Drohne – und welche Folgen hat der Vorfall für die Sicherheit der Region?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
08.06.2026 10:04
Lesezeit: 1 min
Nato-Kampfjets schießen Drohne über Lettland ab – welche Folgen hat der Vorfall?
Nato-Kampfjets haben über Lettland eine Drohne abgeschossen. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum musste die Bevölkerung in Teilen Lettlands Schutz suchen?
  • Was ist über die abgeschossene Drohne bekannt?
  • Wie begründet das Militär den Vorfall?

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