Wirtschaft

Immer weniger Bäckereien

Mehr Bäckermeister wagen trotz eines schwierigen Umfelds den Schritt in die Selbstständigkeit. Eine Regel belastet die Handwerksbetriebe dabei besonders.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
09.06.2026 08:21
Aktualisiert: 09.06.2026 08:21
Lesezeit: 1 min
Immer weniger Bäckereien
So viele Bäckermeister wie nie zuvor machen sich selbstständig – gleichzeitig verschwinden immer mehr Handwerksbetriebe vom Markt. (Foto: dpa) Foto: Frank Molter

Im Folgenden:

  • Warum immer mehr Bäcker gründen und dennoch Betriebe verschwinden.
  • Welche Vorschrift das Handwerk besonders hart trifft.
  • Weshalb der Branchenverband trotz Rekordzahlen Alarm schlägt

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