Panorama

Gewalt von Linken und Rechten nimmt zu

Die Erhebung politisch motivierter Straftaten gilt als eine Art Fiebermessung für die deutsche Gesellschaft. Ein Blick auf die Statistik für 2025 zeigt: Die Temperatur steigt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
10.06.2026 06:01
Lesezeit: 3 min
Gewalt von Linken und Rechten nimmt zu
Die Zahl politisch motivierter Straftaten wächst weiter. Experten sehen Polarisierung und soziale Medien als wichtige Treiber. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum politisch motivierte Straftaten einen neuen Höchststand erreichen.
  • Weshalb linke Gewaltdelikte besonders stark zunehmen.
  • Welche Rolle soziale Medien bei der Radikalisierung spielen.

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