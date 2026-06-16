Finanzen

Bitcoin-Kurs: Kryptowährungen gehören der Vergangenheit an – oder sind sie doch die Zukunft?

Der Bitcoin-Kurs hat in den vergangenen Monaten massiv an Wert verloren, die Skepsis bei vielen Privatanlegern bleibt groß. Doch ausgerechnet Zentralbanken und Finanzinstitute sehen in der Tokenisierung plötzlich eine reale Zukunft für die Blockchain. Was das für den Bitcoin-Kurs und für andere Kryptowährungen bedeutet.