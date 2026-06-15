Wirtschaft

Deutsche Autobauer: Warum die Gewinne 2026 einbrechen

Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW starten mit Umsatzrückgang und Gewinneinbruch ins Jahr – während internationale Konkurrenten zulegen. Die deutschen Autobauer verlieren auf dem chinesischen Markt, suchen im E-Auto-Wettbewerb den Anschluss und stehen unter Preisdruck, wie eine neue Studie nun aufzeigt.
Autor
Stephanie Schoen
15.06.2026 11:32
Lesezeit: 5 min
Deutsche Autobauer: Warum die Gewinne 2026 einbrechen
Deutsche Autobauer in der Krise: Warum Gewinne 2026 um 23,3 Prozent einbrechen, China schwächelt und was dies für VW, BMW sowie Mercedes bedeutet (Foto: dpa). Foto: Jan Woitas

Im Folgenden:

  • Wie sich die Marktlage für deutsche Autobauer entwickelt
  • Welche grundlegenden Entwicklungen der Industrie zu schaffen machen
  • Warum dies für die gesamte deutsche Wirtschaft ein ernstes Problem ist

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