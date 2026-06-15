Wirtschaft

Deutsche Autobauer: Warum die Gewinne 2026 einbrechen

Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW starten mit Umsatzrückgang und Gewinneinbruch ins Jahr – während internationale Konkurrenten zulegen. Die deutschen Autobauer verlieren auf dem chinesischen Markt, suchen im E-Auto-Wettbewerb den Anschluss und stehen unter Preisdruck, wie eine neue Studie nun aufzeigt.