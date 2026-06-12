Politik

Britischer Premier unter Druck: Verteidigungsminister tritt im Etatstreit zurück

Der britische Regierungschef Keir Starmer steht vor den Trümmern seiner Kabinettsdisziplin: Verteidigungsminister John Healey hat im Streit um die Höhe des Militärbudgets seinen Rücktritt erklärt. Für den ohnehin geschwächten Premier verschärft sich die Krise damit dramatisch, da zeitgleich parteiinterne Rivalen nach der Macht greifen.