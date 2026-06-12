Politik

Britischer Premier unter Druck: Verteidigungsminister tritt im Etatstreit zurück

Der britische Regierungschef Keir Starmer steht vor den Trümmern seiner Kabinettsdisziplin: Verteidigungsminister John Healey hat im Streit um die Höhe des Militärbudgets seinen Rücktritt erklärt. Für den ohnehin geschwächten Premier verschärft sich die Krise damit dramatisch, da zeitgleich parteiinterne Rivalen nach der Macht greifen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
12.06.2026 07:38
Lesezeit: 2 min
Britischer Premier unter Druck: Verteidigungsminister tritt im Etatstreit zurück
Im Streit um den Militäretat bricht Verteidigungsminister Healey mit Premier Starmer. Nun droht dem britischen Regierungschef die Entmachtung durch Labour-Rivalen (Foto:. dpa). Foto: Kay Nietfeld

Im Folgenden:

  • Warum der britische Verteidigungsminister im Streit um das Militärbudget zurücktritt.
  • Wie die angespannte Haushaltslage der Regierung zur sicherheitspolitischen Gefahr wird.
  • Welche parteiinternen Rivalen den geschwächten Premierminister Keir Starmer bald ablösen könnten.

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