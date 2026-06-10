Politik

Bürgerkrieg in Belfast: Tödliche Messerattacken erschüttern das Vereinigte Königreich

Ein sudanesischer Asylbewerber hat in Belfast einen Mann niedergestochen. Daraufhin kommt es zu schweren Ausschreitungen. Der erneute tödliche Angriff befeuert die Debatte über die britische Migrationspolitik, nach dem Tod des 18-jährigen britischen Studenten Henry Nowak, der Opfer wegen falscher Rassismus-Vorwürfe der Polizei wurde.