Wirtschaft

Wirtschaftskrise: Zahl der Firmen- und Verbraucherpleiten steigt deutlich

Die Welle der Insolvenzen in Deutschland hält unvermindert an. Im ersten Quartal des Jahres verzeichneten die Amtsgerichte einen spürbaren Anstieg sowohl bei den Unternehmenspleiten als auch bei den Verbraucherinsolvenzen, was den wachsenden finanziellen Druck auf Wirtschaft und Privatleute verdeutlicht.