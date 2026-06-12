Wirtschaft

Wirtschaftskrise: Zahl der Firmen- und Verbraucherpleiten steigt deutlich

Die Welle der Insolvenzen in Deutschland hält unvermindert an. Im ersten Quartal des Jahres verzeichneten die Amtsgerichte einen spürbaren Anstieg sowohl bei den Unternehmenspleiten als auch bei den Verbraucherinsolvenzen, was den wachsenden finanziellen Druck auf Wirtschaft und Privatleute verdeutlicht.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
12.06.2026 11:37
Lesezeit: 1 min
Wirtschaftskrise: Zahl der Firmen- und Verbraucherpleiten steigt deutlich
Insolvenzwelle in Deutschland: Die Pleiten steigen im ersten Quartal um 6,5 Prozent. Entdecken Sie, welche Branchen 2025 am stärksten betroffen sind (Foto: dpa). Foto: Julian Stratenschulte

Im Folgenden:

  • Warum die Forderungen der Gläubiger trotz steigender Insolvenzzahlen derzeit deutlich sinken.
  • Welche deutschen Schlüsselindustrien laut Experten künftig den höchsten Restrukturierungsbedarf aufweisen.
  • Weshalb sich die finanzielle Notlage auch für Privatpersonen zusehends verschärft.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X
DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Wirtschaftskrise: Zahl der Firmen- und Verbraucherpleiten steigt deutlich
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Wirtschaftskrise: Zahl der Firmen- und Verbraucherpleiten steigt deutlich
12.06.2026

Die Welle der Insolvenzen in Deutschland hält unvermindert an. Im ersten Quartal des Jahres verzeichneten die Amtsgerichte einen...

KI ersetzt Chef? Nicht nur Mitarbeiter sind ersetzbar
DWN
Technologie
Technologie KI ersetzt Chef? Nicht nur Mitarbeiter sind ersetzbar
12.06.2026

Gute Algorithmen können auch teure Führungskräfte ersetzen. Wie viel Beschäftigte in Deutschland denken: Was der Chef kann, kann eine...

Analyse: Putin ist verunsichert – er fürchtet das gleiche Schicksal wie Khamenei
DWN
Politik
Politik Analyse: Putin ist verunsichert – er fürchtet das gleiche Schicksal wie Khamenei
12.06.2026

Nach der Ermordung von Ayatollah Khamenei in Teheran unterbrach Putins Sicherheitsdienst das persönliche Sicherheitssystem des...

Inflation sinkt leicht: Tankrabatt bremst Teuerung in Deutschland teilweise
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Inflation sinkt leicht: Tankrabatt bremst Teuerung in Deutschland teilweise
12.06.2026

Der staatliche Tankrabatt zeigt Wirkung und hat den jüngsten Inflationsschub in Deutschland vorerst gestoppt. Im Mai stiegen die...

DWN-Podcast Folge 29: Die Woche im Rückblick – KW 24
DWN
Panorama
Panorama DWN-Podcast Folge 29: Die Woche im Rückblick – KW 24
12.06.2026

Unser neuer Podcast ist da: Die ganze Woche in sieben Minuten. Der DWN-Wochenrückblick bringt die Themen, die zählen – eingeordnet,...

Trump verkündet schon wieder bevorstehenden Iran-Deal – Teheran widerspricht umgehend
DWN
Politik
Politik Trump verkündet schon wieder bevorstehenden Iran-Deal – Teheran widerspricht umgehend
12.06.2026

Kurz nach der Ankündigung neuer US-Militärschläge folgt die überraschende politische Wende: US-Präsident Donald Trump sieht ein...

Britischer Premier unter Druck: Verteidigungsminister tritt im Etatstreit zurück
DWN
Politik
Politik Britischer Premier unter Druck: Verteidigungsminister tritt im Etatstreit zurück
12.06.2026

Der britische Regierungschef Keir Starmer steht vor den Trümmern seiner Kabinettsdisziplin: Verteidigungsminister John Healey hat im...

Kryptowährungen gehören der Vergangenheit an – oder sind sie die Zukunft?
DWN
Finanzen
Finanzen Kryptowährungen gehören der Vergangenheit an – oder sind sie die Zukunft?
12.06.2026

Bitcoin hat massiv an Wert verloren, viele Privatanleger bleiben skeptisch. Doch ausgerechnet Zentralbanken und Finanzinstitute sehen in...