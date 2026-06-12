Wirtschaft

Inflation sinkt leicht: Tankrabatt bremst Teuerung in Deutschland teilweise

Der staatliche Tankrabatt zeigt Wirkung und hat den jüngsten Inflationsschub in Deutschland vorerst gestoppt. Im Mai stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 2,6 Prozent, nachdem der kriegsbedingte Ölpreisschock die Rate im April noch auf ein Rekordhoch getrieben hatte.