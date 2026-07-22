Wirtschaft

431 Millionen Euro: So teuer ist ein Hitzetag

Ein einziger Hitzetag mit mindestens 30 Grad kostet die deutsche Wirtschaft rund 431 Millionen Euro – doch der größte Schaden entsteht dort, wo ihn kaum jemand sieht. Beschäftigte arbeiten weiter, sind aber weniger produktiv, während Maschinen, Gebäude und Infrastruktur unter der Hitze leiden.
Autor
avtor
Maximilian Modler
22.07.2026 16:00
Lesezeit: 9 min
431 Millionen Euro: So teuer ist ein Hitzetag
Beschäftigte sind bei Hitze weniger produktiv (Bild: ChatGPT).

Im Folgenden:

  • Welche Branchen besonders stark unter hohen Temperaturen leiden.
  • Warum Hitze zunehmend zum wirtschaftlichen Standortfaktor für Unternehmen wird.
  • Wie viele Hitzetage Deutschland künftig erwarten könnte.

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Maximilian Modler

                                                                            ***

Maximilian Modler berichtet über spannende Entwicklungen aus den Bereichen Energie, Technologie - und über alles, was sonst noch für die deutsche Wirtschaft relevant ist. Er hat BWL, Soziologie und Germanistik in Freiburg, London und Göteborg studiert. Als freier Journalist war er u.a. für die Deutsche Welle, den RBB, die Stiftung Warentest, Spiegel Online und Verbraucherblick tätig.

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