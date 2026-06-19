Politik

Nervenkrieg im Norden? Vizeadmiral warnt vor aggressiverem Russland in der Ostsee

Die Ostsee wird zunehmend zum Pulverfass: Flottenbefehlshaber Vizeadmiral Axel Deertz warnt vor einem immer potenteren und aggressiveren Auftreten russischer Kriegsschiffe. Beim jüngsten Nato-Manöver „Baltops“ mit rund 6.000 Soldaten demonstrierte das Bündnis unter US-Führung deshalb Entschlossenheit. Die Sicherheit der Region gilt als entscheidend für ganz Europa und die USA.