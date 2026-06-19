Politik

Nervenkrieg im Norden? Vizeadmiral warnt vor aggressiverem Russland in der Ostsee

Die Ostsee wird zunehmend zum Pulverfass: Flottenbefehlshaber Vizeadmiral Axel Deertz warnt vor einem immer potenteren und aggressiveren Auftreten russischer Kriegsschiffe. Beim jüngsten Nato-Manöver „Baltops“ mit rund 6.000 Soldaten demonstrierte das Bündnis unter US-Führung deshalb Entschlossenheit. Die Sicherheit der Region gilt als entscheidend für ganz Europa und die USA.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
19.06.2026 08:44
Lesezeit: 1 min
Nervenkrieg im Norden? Vizeadmiral warnt vor aggressiverem Russland in der Ostsee
Vizeadmiral Axel Deertz, Stellvertreter des Inspekteurs der Marine, spricht bei der Übergabe des ersten neuen Hubschraubers vom Typ NH90 Sea Tiger an die Deutsche Marine am Bundesministerium der Verteidigung in Berlin (Foto: dpa). Foto: Christoph Soeder

Im Folgenden:

  • Warum die Marine vor einem aggressiveren Auftreten Russlands in der Ostsee warnt.
  • Wie das Militär auf die russische Schattenflotte zur Umgehung westlicher Sanktionen reagiert.
  • Welche Regeln aus dem Kalten Krieg heute einen militärischen Zwischenfall verhindern sollen.

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