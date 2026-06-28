Finanzen

Die schwankende Adobe-Aktie wird immer attraktiver

Die Adobe-Aktie ist stark gefallen und wirkt im Vergleich zu vielen Tech-Werten günstig bewertet. Doch Anleger fragen sich, ob Adobe seine starke Marktposition im KI-Zeitalter verteidigen kann.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
28.06.2026 17:47
Lesezeit: 4 min
Die schwankende Adobe-Aktie wird immer attraktiver
Adobe-Aktie wirkt günstig, doch Anleger bleiben vorsichtig. (Foto: dpa) Foto: John G. Mabanglo

Im Folgenden:

  • Warum die Adobe-Aktie trotz starker Geschäftszahlen derzeit ungewöhnlich günstig bewertet ist.
  • Welche strukturellen Risiken und personellen Wechsel den Kurs des Softwarekonzerns belasten.
  • Weshalb Anleger trotz des niedrigen Kurses vor einem Einstieg noch abwarten sollten.

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