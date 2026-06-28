Finanzen

Dell, Oracle und Co.: Gewinnrausch bei alten Tech-Stars

Derzeit werden Hunderte von Milliarden Dollar in die nächste Technologiewelle investiert. Server sollen installiert, Datenbanken ausgebaut und Netzwerke verstärkt werden. Der Boom beflügelt mehrere alte Tech-Stars an der Börse – Infrastrukturunternehmen, die oft die nachhaltigsten Gewinne erzielen.
Autor
avtor
Pär Ståhl
28.06.2026 12:10
Aktualisiert: 28.06.2026 16:00
Lesezeit: 4 min
Dell, Oracle und Co.: Gewinnrausch bei alten Tech-Stars
Manchmal kommen auch die scheinbar abgeschriebenen Sachen wieder zum Vorschein: Alte Tech-Stars profitieren vom neuen KI-Boom. (Foto: dpa) Foto: Marijan Murat

Im Folgenden:

  • Wie alte Technologie-Veteranen durch den aktuellen KI-Boom an der Börse ein Comeback feiern.
  • Warum etablierte Infrastruktur-Anbieter die nachhaltigsten Gewinne in der neuen KI-Welle erzielen.
  • Welche Traditionskonzerne des Silicon Valley jetzt die physische Basis für künstliche Intelligenz liefern.

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Pär Ståhl

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Pär Ståhl arbeitet bei Privata Affärer, dem schwedischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschaftsnachrichten im Bonnier-Konzern, das spezialisiert auf Aktienanalyse ist.

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