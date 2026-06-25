Wirtschaft

Saab-Aktie zeigt Europas neue Abhängigkeit von Kriegsgerät

Saab baut Waffen, Tarnsysteme und Flugabwehr für ein Europa, das Russland längst wieder als Hauptbedrohung sieht. Der Geschäftsbereich Dynamics wächst rasant, doch der Boom hat eine Schwachstelle. Ohne belastbare Lieferketten wird aus der großen Rüstungsnachfrage schnell ein industrieller Stresstest.