Wirtschaft

Saab-Aktie zeigt Europas neue Abhängigkeit von Kriegsgerät

Saab baut Waffen, Tarnsysteme und Flugabwehr für ein Europa, das Russland längst wieder als Hauptbedrohung sieht. Der Geschäftsbereich Dynamics wächst rasant, doch der Boom hat eine Schwachstelle. Ohne belastbare Lieferketten wird aus der großen Rüstungsnachfrage schnell ein industrieller Stresstest.
Autor
avtor
Johan Wendel
25.06.2026 13:04
Lesezeit: 3 min
Saab-Aktie zeigt Europas neue Abhängigkeit von Kriegsgerät
Saab baut sein Rüstungsgeschäft Dynamics aus. (Foto: dpa/CTK | Vostárek Josef) Foto: Vostárek Josef

Im Folgenden:

  • Warum Saab mit Russlands Bedrohung zur Rüstungswette Europas wird.
  • Welche Rolle Dynamics für den Höhenflug der Saab-Aktie spielt.
  • Wie der Ukrainekrieg die Nachfrage nach Saab-Systemen verändert.

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Johan Wendel

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Johan Wendel ist Reporter und Analyst bei Dagens industri, dem schwedischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern

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