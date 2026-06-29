Wirtschaft

Großbritanniens EU-Austritt 2016: So hoch fiel die Rechnung für den Brexit aus

Man hatte eine Rezession, hohe Arbeitslosigkeit und wirtschaftliches Chaos prophezeit. Zehn Jahre nach dem Brexit ist klar, dass die Katastrophe ausgeblieben ist. Dennoch deutet vieles darauf hin, dass die britische Wirtschaft einen hohen Preis gezahlt hat.
Autor
avtor
Gustav Meibom
29.06.2026 05:50
Lesezeit: 7 min
Großbritanniens EU-Austritt 2016: So hoch fiel die Rechnung für den Brexit aus
Das britische Finanzministerium warnte vor dem Brexit, dass ein Austritt Großbritanniens aus der EU eine Wirtschaftskrise auslösen könnte.

Im Folgenden:

  • Wie teuer der Brexit für die britische Wirtschaft tatsächlich geworden ist.
  • Warum ausbleibende Unternehmensinvestitionen das langfristige Wachstum in Großbritannien bremsen.
  • Weshalb der EU-Austritt die Zuwanderung nach Großbritannien nicht gebremst hat.

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Gustav Meibom

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Gustav Meibom gehört zur Redaktion von Børsen, dem dänischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten innerhalb des Bonnier-Konzerns.

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