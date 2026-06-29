Wirtschaft

Großbritanniens EU-Austritt 2016: So hoch fiel die Rechnung für den Brexit aus

Man hatte eine Rezession, hohe Arbeitslosigkeit und wirtschaftliches Chaos prophezeit. Zehn Jahre nach dem Brexit ist klar, dass die Katastrophe ausgeblieben ist. Dennoch deutet vieles darauf hin, dass die britische Wirtschaft einen hohen Preis gezahlt hat.