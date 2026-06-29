Rentenreform: Minijobs sollen wegfallen - was bedeutet das?

Die Einführung der Minijobs war Teil der von Bundeskanzler Gerhard Schröder initiierten Agenda 2010 und der Hartz-Reformen. Ziel war es, den Arbeitsmarkt flexibler zu gestalten und Schwarzarbeit in reguläre Beschäftigung umzuwandeln. (Foto: dpa) Foto: Bernd Thissen